中國核准吸入式疫苗 接種就像喝奶茶

接種疫苗宛如喝奶茶，中國成為首個核准吸入式新冠疫苗的國家！此次核准的吸入式疫苗成分為經過處理的腺病毒，只要透過口腔吸入，民眾就能獲得免疫力。專家指出，此類疫苗有助於增加呼吸道黏膜的抗體，比傳統注射型的疫苗，能更有效阻止的傳染。

喝奶茶抗新冠

《新浪新聞》報導，中國5日核准該國生醫企業康希諾所研發的吸入式新冠疫苗，民眾僅須通過口腔吸入的方式，就能完成疫苗接種。但疫苗專家陶黎納表示，口腔吸入是全新接種方式，民眾接受度與實施流程都還需要一定的摸索時間。

該疫苗具體接種方式，是將經過處理的腺病毒霧化為細小顆粒，然後裝在半透明塑膠杯中，民眾只要含住杯口，吸完內部的氣體，然後憋氣5秒，就能完成接種。然而，因為此疫苗接種姿勢很像在喝奶茶，更被許多人戲稱為「奶茶疫苗」。

黏膜就產生抗體

專家強調，新冠肺炎病毒通過呼吸道黏膜入侵身體，後續造成咳嗽、發燒等症狀，意味著黏膜就是身體的第一道防線。然而，研究結果顯示，相較於傳統注射型疫苗，吸入式疫苗能夠在黏膜產生局部抗體，降低傳染的可能性。

陶黎納進一步指出，注射型疫苗的預防效果可能已經到達「天花板」，即便是mRNA疫苗預防感染的效果都不夠好，強調「能在黏膜就產生免疫力的疫苗，較能成為防止新冠肺炎再度擴散的妙方。」

次世代疫苗創新快

除了吸入式疫苗之外，《衛報》報導，隨著新冠肺炎不斷變種，BA.5新變種更在全球掀起新一波疫情，各大國際藥廠也投入研發針對變種病毒的「次世代疫苗」或「雙價疫苗」，提供民眾更多元的保護力。

藥廠為了讓接種疫苗更加簡單，開發「口服疫苗藥丸」，以服用腺病毒的方式，增強鼻子與嘴巴的抗體。在醫療試驗中，將近一半志願者在鼻腔和唾液樣本中的抗體水平高於因確診而產生抗體的人，效果更持續了六個月。

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