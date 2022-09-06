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擋不住群聚感染 中國這波至少25省爆發疫情

中央社／ 台北6日電
中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）1610例，估計31省市中至少25省於這波通報爆發疫情，許多傳染途徑源於群聚感染。（歐新社資料照片）
中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）1610例，估計31省市中至少25省於這波通報爆發疫情，許多傳染途徑源於群聚感染。（歐新社資料照片）

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）1610例，估計31省市中至少25省於這波通報爆發疫情，許多傳染途徑源於群聚感染。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，5日零至24時新增確診病例310例（境外移入46例、本土264例）。在本土病例中，主要包括四川68例、西藏52例、廣東43例、內蒙古39例、海南30例等。

新增無症狀感染1300例（境外移入65例、本土1235例）。在本土病例中，主要包括西藏453例、黑龍江148例、青海93例、遼寧89例、江西70例、四川70例、內蒙古69例、山東63例、新疆32例、廣西28例、河南20例、吉林19例、廣東17例等。

針對這波來勢洶洶的疫情，據中國官媒健康時報網3日報導，在31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團中，截至2日，有25省通報新增病例；自8月10日以來，單日新增感染者數已連續24天逾1000例。

報導分析病毒傳染途徑指出，許多傳播鏈源於群聚感染，例如天津市近百患者曾在足球場踢球、長春市2天內通報74例感染者與醫院內部傳播鏈有關。

四川成都與廣東廣州因為夏季游泳池人多暴露感染、遼寧大連和黑龍江大慶當地市場及商圈等人潮匯集處，成為疫情傳播放大器；廣東深圳則是舞蹈藝術中心發生聚集疫情。

目前處於封城狀態的成都，據2日官方通報，自8月12日以來，當地累計本土病例1053例，其中確診病例775例，無症狀感染者278例，成都疫情以「8.25」（指8月25日）疫情為主，占比達80%。

據美國自由亞洲電台（RFA）5日報導，新一輪疫情來臨之際，中國封控範圍持續擴大，有多個城市實施全域或局部封控。湖北武漢黃陂區盤龍城居民不滿封控措施，於2日高喊解封表不滿，網路廣傳一段影片顯示，警車呼嘯前往、力圖維穩。

時值中秋節前夕與10月國慶長假將屆，多地官方呼籲人在異鄉遊子非必要別返家，盡可能於所在地賞月、過節，以免人員流動導致疫情惡化加劇。

據衛健委官網通報，截至5日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告顯示，現有確診病例6227例（含重症病例34例），尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬4593例（境外移入733例）；累計報告確診病例24萬5367例。

新冠肺炎

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