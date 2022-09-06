海南防控疫情 確保運輸暢通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸海南省新冠肺炎疫情防控記者會消息，9月3日，海南報告新增新冠肺炎感染者數為本輪疫情新低，下一步將加大力度持續保障島內外交通運輸暢通，統籌疫情防控和經濟社會發展。

新華社報導，海南省衛生健康委員會副主任李文秀在會上介紹，海南9月3日新增新冠肺炎感染者29例。三亞市9月3日報告無新增社會面新冠肺炎感染者，澄邁縣、東方市、臨高縣等多個市縣連日無新增。

海南省交通運輸廳副廳長李志強介紹，本輪疫情發生以來，實施進島鮮活農產品、重要醫療物資、重點生活生產物資車輛減免過海費用政策及綠色通道，目前已累計減免金額人民幣1517萬元。截至9月3日，海南累計進出島航班8811架次，涉及目的地70個城市，運輸滯留旅客26.36萬人次，保障進出島援瓊醫護人員31861人次，保障大學生出島返校3000餘人次，進島醫療防控物資111.5噸；啟動政府包機運輸機制，完成出島蝦苗運輸1259噸，有效解決鮮活農產品運輸問題。

新冠肺炎

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