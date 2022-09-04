新疆防疫民眾怨物資不足封控期長 官員道歉

COVID-19疫情邁入第3年，中國新疆仍傳出封控區民眾物資配送不到位的情況。中共烏魯木齊市委常委昨晚就防疫工作向市民道歉；社群平台上，一些新疆民眾對長期封控和物資不足怨聲載道。

據新疆日報微信公眾號，3日晚，新疆維吾爾自治區政府召開疫情防控新聞發布會。會上，烏魯木齊市委常委木合亞提．努爾木哈買提向烏魯木齊市民道歉。

在提到烏魯木齊市在低風險小區管控措施、物資保障和解決民眾就醫難等方面存在的問題，以及因工作失誤給廣大市民工作和生活帶來較大影響時，木合亞提．努爾木哈買提向市民道歉。

他還提出防疫工作出現的其他問題，像是高中風險區動態調整不及時、風險區內網格劃分過大；對核酸采樣人員、保供人員和社區志工防護防疫培訓不到位、防護不到位；一些小區居民核酸采樣、取物時與潛在的感染人員有交集，導致疫情拖長等。

網名「茉莉小姐的蜜罐」今天在微博發文，指伊寧市全域封控已經一個月，基本生活物資供應非常不足且不及時，很多人家裡買不到米麵糧油菜和日用品是常態，採購群組裡500人搶20份蔬菜包。

這名網友質疑「疫情發生已3年，防控管理能力和水平一直原地踏步？」並稱「毫無科學防疫，精準防疫可言，一刀切的方式讓普通百姓苦不堪言」。

這則貼文引來許多回響。有網友擔心發文者會被迫刪文，「幸虧你是外地的 我們當地人都被社區打電話逼著刪 畫餅刪 讓我們刪完就不管了」。

也有網友回應，這樣也好，「把防疫愛好者餓死一波」 不過普通老百姓還是太慘了。他舉朋友的例子，歷經長春市的防疫後，從堅定的防疫愛好派，「封完城之後徹底頓悟了」。

除了伊寧民眾不滿，石河子市的民眾也滿腹牢騷。在微博的石河子超話下，有許多抒發情緒的貼文。一名網友說，一個月之前還天天和同學誇石河子多好，結果自己爸媽被靜默在店裡29天了，當地每天沒有新增確診，每天還悄悄拉人去隔離。「以後絕對不回石河子了，父母接去大城市。」

另有不少網友表示，自己關於新疆防疫的貼文被網管刪除或發不出去。