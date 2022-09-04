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香港單日新增1萬683例確診病例 連2日破萬

中央社／ 台北4日電

香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1萬683例，連續兩天單日新增確診病例破萬例；另增8人染疫逝世。官方指出，預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。

香港衛生防護中心4日下午舉行疫情記者會，由衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理李立業出席。

綜合星島日報、香港01、香港電台等港媒報導，官方今天通報單日新增確診病例1萬683例，其中1萬490例為本土病例、193例為境外移入。另增8人染疫逝世，包括4男和4女，年齡介於59至104歲間，其中有6人未完成3劑疫苗接種。

歐家榮表示，目前單日確診病例數量較8月時翻倍，預計短期內上升趨勢仍會維持。

有調查顯示，12%受訪長者曾快篩陽性但未通報。歐家榮回應，建議市民快篩陽性要立即通報，才能處理後續，包括向他們發出隔離令及其家人發出檢疫令、評估是否需要入隔離設施以及安排視訊看診等。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝今天稍早出席活動時指出，社區長者普遍輕忽疫情，建議長者盡快打齊3劑疫苗，如接種第3劑疫苗滿3個月，應盡快接種第4劑，以加強保護。

龐朝輝說，不少社區長者快篩陽性卻未通報，推測他們可能是因為擔心要檢疫或是連累家人，甚至仍有人如常上班，社區感染風險大大提高，也會影響自身病情，政府應多作解說及宣傳。

新冠肺炎 香港

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