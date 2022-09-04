快訊

一周數位爆報／蘋果「領先1年」配價格吸安卓粉換iPhone 14？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共20大前防堵疫情 北京從嚴限制人員進返

中央社／ 台北4日電
圖為5月，北京市朝陽區望京街道的一處核酸檢測採樣點的工作人員結束當天的工作後，整理工作區域、清點採集樣本。 中國新聞社
圖為5月，北京市朝陽區望京街道的一處核酸檢測採樣點的工作人員結束當天的工作後，整理工作區域、清點採集樣本。 中國新聞社

中國大陸今公布新增本土COVID-19病例1673例，為防假期成為疫情放大器，各地紛管控人員流動；另中共20大在即，北京鐵腕嚴禁7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員進返京。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1848例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入175例、本土1673例。

其中新增本土確診314例，主要包括四川98例、廣東79例、西藏51例、海南24例等。另本土無症狀感染1359例，主要為西藏505例、青海131例、遼寧113例、黑龍江93例、四川88例等。

由於中共20大即將在10月16日於北京舉行，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。

同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。

為防中秋及「十一」假期成為疫情放大器，各地紛管控人員流動，如河南鄧州市呼籲暫緩返鄉，留在當地賞月過中秋。

河南宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果，將依法處理。湖南省要求民眾抵湘前最少提前1天報備，不主動報備或隱瞞行蹤者，依法依規追究。

杭州市今天起核酸檢測頻率從7天調整為72小時，未取得72小時內核酸採樣或檢測證明人員不得進入公共場所、不得乘坐公共交通工具等。

天津今天起在全市範圍開展核酸檢測，核酸檢測結果出來之前要繼續保持靜止。

成都1日下令全市居民「原則居家」，進行4天全員核酸檢測；核酸檢測系統2日崩潰，數以千萬民眾排隊數小時還做不到核酸，網路一片罵聲後成都當局致歉。自5日起，全市中小學校全面展開線上教學。

至於在港澳部份，香港3日公布單日新增病例再破萬，達1萬426例病例，其中本土1萬222例，新增7例死亡個案，香港衛生防護中心表示，由於Omicron亞變異株 BA.5傳播力較強，且有免疫逃逸，估計未來一段時間確診病例會維持在高水平，甚至上升至更高。

澳門3日公布單日新增3例境外移入病例，分別自美國、香港及台灣入境，列為無症狀感染者，均被送往指定地點隔離。

新冠肺炎

延伸閱讀

北京智庫：美偵察機8月南海巡弋減少1/3 改去台灣周邊

大陸將於10月16日開二十大 宣布從嚴限制進返北京

成都2000萬人普篩致系統崩潰 民眾排隊苦等罵聲四起

成都封城！官方重申物資備貨充足 唯獨「這食材」超受歡迎搶光

相關新聞

中共20大前防堵疫情 北京從嚴限制人員進返

中國官方今公布新增本土COVID-19病例1673例，為防假期成為疫情放大器，各地紛管控人員流動；另中共20大在即，北京...

成都核酸系統崩潰 排隊成群聚

中國大陸疫情持續呈現多點散發狀態，人口逾兩千萬的成都，九月一日十八時起按下暫停鍵，全體居民原則居家，並進行全市全員核酸檢...

深圳「準封城」影響近千萬人 產業園區封閉管理

大陸沿海經濟大城深圳市約有一千二百萬人口，目前九個市轄區和一個新區中，已有至少六個區宣布升級防疫管控措施，包括社區封閉管...

香港新冠肺炎單日確診再破萬 7患者死亡

香港COVID-19單日確診病例再破萬例，今天新增確診1萬426例，其中本土感染1萬222例，境外移入204例，再有7名...

成都2000萬人普篩致系統崩潰 民眾排隊苦等罵聲四起

四川成都為了防疫宣布1日18時起全體居民居家隔離，並於1日至4日進行全面核酸檢測。但擁有約2,000萬常住人口的成都，同...

疫情影響 暑期旺季中國鐵路出行人次創8年最低

在多地散發COVID-19疫情之際，中國的鐵路暑運已結束，據統計，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。