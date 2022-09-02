中國本土增1885例 成都續封城深圳增全域管控區

距離中共20大日子越來越近，中國疫情卻未見緩和。中國國家衛健委通報新增1885例本土病例。成都繼續封城，深圳雖沒有像成都要求全市居民「原則居家」，但再增2區全域管控。

據中國國家衛生健康委員會今早通報，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例373例，其中境外輸入病例55例，本土318例病例中，包括四川128例、廣東55例、西藏46例等。

通報又指出，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者1665例，其中境外輸入98例，本土1567例中，包括西藏575例、黑龍江207例、四川77例、廣東41例等。

四川及廣東的本土確診及無症狀感染者，分別新增205例及96例，而西藏新增多達621例。

截至1日24時，中國累計報告確診病例24萬3822例，累計死亡病例5226例，尚在醫學觀察的密切接觸者26萬9779人。

沒有用上「封城」一詞，四川成都官方卻宣布自1日晚上6時起，全市居民「原則居家」，不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。

成都市1日就疫情防控召開記者會，通報自8月12日，成都市報告首例外省輸入病例以來，迄今已有超過20條外地輸入成都市的疫情傳播鏈，累計報告病例超過900例，指疫情極為嚴峻。

通報又指出，其中最嚴峻的是825錦江關聯疫情，此前成都市出現極端高溫酷熱天氣，到泳池的人較多，在人多聚集及無法戴口罩的情況下，出現較大規模聚集性疫情，而高新區環球中心水世界，此前遊玩的人居住地較分散，疫情傳播風險較大。

深圳雖然沒有要求全市居民「原則居家」，但繼羅湖、福田及龍華區等地後，再多2區要全域管控。

據深圳微博發布廳官方微博報導，1日零至24時深圳新增87例陽性病例。深圳市南山區及大鵬新區防控指揮部通報，1日18時至9月4日24時，南山區及大鵬新區實行全域管控，兩區民居不串門、不聚集，非必要不外出，全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民不能進入。

通報又指出，大型會議、活動、展銷促銷等暫停舉辦，遊園、集市、廣場舞等活動暫停舉行，全區各類公園暫時關閉。超市、農貿市場限制人流，餐館與公共食堂經營規模和營業時間受限制，暫停餐廳內用。

中國國家衛健委又表示，港澳疫情方面，累計收到香港通報38萬7307例，包括9701例死亡，澳門通報793例，包括6例死亡。