香港COVID-19單日確診破萬 增11人死
在相隔5個月之後，香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數再破萬，增加1萬586例，其中本土傳染1萬342例，海外移入244例。
衛生官員在記者會上表示，預期單日確診病例數還會上升。另外，過去一天再多11名確診者死亡，年齡在78至94歲。
香港第五波疫情自1月初爆發，3月中達到高峰，當時單日確診數一度超過5萬例，隨後逐漸回落。近月來，疫情再度升溫。
儘管如此，當局並未收緊防疫限制。
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