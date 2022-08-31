新疆宣布 疫情8月30日已達成「社會面清零」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新疆宣布已達成社會面清零，圖為新疆黨委書記馬興瑞（左）日前視察疫情防控狀況。（圖／取自新疆自治區政府官網）
新疆宣布已達成社會面清零，圖為新疆黨委書記馬興瑞（左）日前視察疫情防控狀況。（圖／取自新疆自治區政府官網）

近期疫情在大陸西部地區與海南發展迅速，感染人數曾與海南、西藏一齊排名前三的新疆，剛才宣布已經達成社會面清零的目標。

據新疆日報報導，31日晚上新疆官方指出，8月30日，整個新疆自治區新增本土確診病例和本土無症狀感染者，均為集中隔離醫學觀察點和高風險區報告，全區無新增社會面陽性感染者，涉疫重點地（州、市）高風險區陽性感染者數量均降至個位數。

新疆官方強調，截至8月30日24時，新增陽性感染者人數已連續10天下降。此次發生疫情的地區中，和田地區、阿勒泰地區、阿克蘇地區、喀什地區、克州、博州已連續14天以上無新增陽性感染者，哈密市連續7天無新增本土無症狀感染者；涉疫情的37個縣區中，27個縣區連續3天以上無新增陽性感染者，其中22個縣區連續10天以上無新增，「全區疫情防控工作取得重要階段性成果」。

新疆衛健委31日通報，30日新增本土確診1例、無症狀感染者33例，主要分布於烏魯木齊、伊寧等地。新疆黨委書記馬興瑞30日下午在視察疫情防控指揮部時強調，當前境外疫情持續蔓延，大陸內部疫情多點散發，新疆社會面風險尚未完全消除，加之「中秋、國慶兩節」臨近，輸入性流動性風險加大，疫情防控持續面臨壓力和考驗。

另據新疆疾控中心消息，截至8月30日，新疆各地仍多規定，疫情發生所在地的非高中低風險區人員跨地流動，需要持72小時內核酸檢測陰性報告，互認檢測結果，另外新疆諸多口岸城市則規定，要持48小時內陰性證明方可通行。

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