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廣州增7例陽性 海珠區中小學幼兒園暫停返校

中央社／ 台北31日電

繼深圳市後，廣東省廣州市也因出現陽性病例，部份地區遭管控。廣州市新增7例陽性病例，患者主要居住的海珠區，中小學幼兒園暫停返校，部份地鐵站及公交車站暫停營運。

據廣州市衛健委通報，30日在廣州市社區常態化核酸檢測中發現2例陽性病例，截至目前，在密接排查中發現5名感染者。患者主要居於海珠區。

通報表示，病毒基因測序結果顯示，本次疫情為Omicron病毒變異株BA.2.76引起，感染源頭暫不清楚。

綜合中國廣州發布及羊城晚報官方微博表示，31日廣州疫情防控新聞記者會通報，為避免疫情進一步傳播，從8月31日上午8時至9月2日24時，海珠區中小學學校、幼兒園暫停返校及實體教學、校外培訓機構也暫停實體教學，托育、托管機構暫停服務。

從8月31日8時至9月2日24時，海珠區將強化社會面疫情防控措施，包括海珠區北至濱江西路與濱江中路、南至昌崗西路與昌崗中路、西至珠江、東至東曉路區域內，實行「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」防控措施，市民非必要不離開本區域。

區域內暫停內用，密閉及半密閉場所和休閒娛樂場所暫停營業。超市和農貿市場嚴格落實限流、測溫、掃場所碼並查驗24小時內核酸陰性證明。各單位、企業提倡居家辦公。

自8月31日營運時間起，8個地鐵站停止對外服務。部份公交車站也暫停服務。

另外，此前部份地方已全域管控的深圳市，全市中小學由9月1日起展開在線教學，高一、高二年級師生暫緩返校，有條件全封閉管理的高三年級，入校師生員工一律住校全封閉管理。幼兒園也暫緩返園，具體開園時間再決定。

新冠肺炎

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