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大連下令戴N95口罩才能搭公車 一老人戴普通口罩遭轟下車

中央社／ 台北31日電
大連一名老人29日搭公車因為未佩戴N95口罩，引發其他乘客不滿。 圖擷自杭州日報抖音
大連一名老人29日搭公車因為未佩戴N95口罩，引發其他乘客不滿。 圖擷自杭州日報抖音

中國地方政府動輒加碼防疫，遼寧大連市爆發Omicron BA.5本土疫情後，下令乘客均需佩戴N95口罩才能搭公車。一名老人29日搭公車因為僅佩戴普通口罩，遭乘客辱罵，最後被趕下車。

杭州日報報導，大連一名老人29日搭公車因為未佩戴N95口罩，引發其他乘客不滿。監視畫面顯示，老人戴普通口罩坐在公車前排位置。

影片清楚聽到，有乘客喊道「趕緊下去吧、下去吧」，還有人罵他「缺德」。最後，有乘客報警，巡警將老人帶下公車。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部28日晚間發布第23號令，暫定8月29至31日對全市公共交通進行適當管控。所有駕駛、隨車人員、乘客均需規範佩戴N95或以上級別口罩，對未遵守防疫要求造成疫情傳播的，將依法追究責任。

據官方通報，截至8月30日，大連這波本土疫情累計確診3例，但有無症狀感染者120例。

據大連市政府發布，大連市疾控中心主任孫克說，大連這波疫情擴散面比較廣，涉及環境複雜、人員相對分散、範圍廣，傳播風險比較大。感染者活動軌跡主要集中在農貿市場和多條公車路線，流調發現感染來源為農貿市場的達到50%以上，公車也有20%以上。

孫克說，使用N95口罩是為了更大程度保障確需外出市民的出行安全。本次疫情的病毒類型為BA.5.2.1，傳播速度快、隱匿性強。考慮疫情已存在一定的社會面傳播、發展迅速，大連市提倡特定場所佩戴N95及以上級別口罩，防護級別更高，防護效果更好。

他說，在當前疫情形勢下，市民要提高疫情防控意識。當前非常時期，計程車及網約車司機、商超及農貿批零市場從業人員均需佩戴N95口罩。

新冠肺炎

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