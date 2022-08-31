中共清零政策受質疑 封城經濟大落後

封城封太久，專家直搖頭？中國智庫罕見公開反對共產黨嚴厲的清零政策，呼籲改善城市封鎖力道，以防範經濟停滯。經濟學家警告，今年經濟成長率恐怕趕不上5.5%的目標，如今連一半都還沒達標。在清零政策下，也發生不少營養不良、墜樓死亡的意外。

清零出現異聲

《衛報》報導，在一篇名為「中國是時候改變防疫政策」的文章中，中國智庫罕見公開反對共產黨嚴厲的清零政策，呼籲改善城市封鎖的力道，避免嚴格的限制規範擾亂貿易、旅遊和工業製程，防範該國經濟停滯。但該文隨即在微信、新浪微博上被刪除。

不少人認為清零政策至少會延續到10月的20大後，直到習近平打成功尋求自己第三個5年的領導人任期，打破中共傳統。

經濟成長恐難達標

經濟學家警告，上海等地的陸續封鎖造成經濟問題，中國必須加速，否則上半年2.5%的經濟成長率恐怕趕不上5.5%的成長目標，因為現在連一半都還沒達標。2021年年中就有經濟學家與公衛學者呼籲放寬清零的防疫政策，但官員表示不這麼做，病毒會擴散到醫院無法負擔的地步。擁有300萬粉絲的中國醫生張文宏就因為提倡「與病毒共存」而遭到官方批評、撤換。

上周美國因為不滿北京的防疫政策，在乘客檢測陽性後禁止美國航空公司飛往中國，因此美國報復性地取消了同樣數量，飛往中國的26個航班。

民眾不滿漸升溫

《日本網》報導，儘管北京、上海等主要城市的新冠疫情獲得控制，但中國東部城市的感染數仍不斷上升，未來恐怕仍充滿封城的不確定性。隨著雷厲風行的清零政策施行，民眾的生計受到犧牲，對中國政府的不滿升溫。

6月時中共官媒「北京日報」曾指出官員說，「未來五年將繼續堅持清零」卻引爆中國網友不滿，表示要考慮離開北京，導致北京日報迅速以編輯問題刪除「未來五年」的說法，但全文仍然相同。

清零傳多項意外

中國嚴格進行清零政策，導致不時有因此死亡的案例，不論是營養不良致死、父母被帶離家中而造成的孩童墜樓意外，還有發燒向鄰居求助但沒人敢開門的狀況，悲慘故事頻傳。不少網友覺得嚴格的封成政策比起其他國家，自己像囚犯。不過也有許多中國青年認為新冠肺炎是美國的陰謀。

如今，中國群眾監控系統也藉著疫情期間的嚴格管控，升級監控措施，對行為有疑慮的民眾便加以限制行動，甚至會凍結銀行帳戶。

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