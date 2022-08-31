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上海輸入疫情風險升 嚴限聚集活動非必要不舉辦

中央社／ 台北31日電

上海市政府30日新增一名社會面病例，由於密切接觸者高達逾千人，當局如臨大敵，認為疫情輸入風險升高，今天宣布進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」。

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」今天表示，30日新增本土確診病例1例、及無症狀感染者1例，其中無症狀感染者為在隔離管控中發現，因此新增社會面1例本土確診病例。

這名病例是外省出差至上海，截至8月31日9時，這例陽性感染者在上海密切接觸者高達1014人，均已落實隔離管控，其中753人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海市今天舉行防疫記者會，指發現新增1例社會面性感染者後，立即啟動疫情防控應急機制，開展流行病學調查、風險人員排查、採樣檢測和區域管控等措施。

上海市衛健委表示，當前境外疫情持續大規模流行，周邊國家疫情快速反彈；國內疫情多發，部分地區疫情外溢未完全阻斷，加上暑期返程高峰等因素影響，疫情輸入風險持續加大，防控情勢依然嚴峻複雜。

根據上海市防控辦發布「關於進一步加強聚集性活動疫情防控工作的通知」，要求進一步嚴格聚集性活動管理，並堅持「非必要不舉辦」，從嚴管控跨省市、跨區域線下會議、培訓、會展等活動，能推遲舉辦的應推遲舉辦。

根據這項通知，對經評估確需近期舉辦，能線上舉辦的應線上舉辦，能縮小規模的縮小規模。壓實疫情防控責任，以「誰舉辦，誰負責；誰組織，誰負責」原則，進一步落實防控措施。

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