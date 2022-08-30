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河北地方防疫罰則被批「株連九族」 官方撤銷並道歉

中央社／ 台北30日電
核酸檢測示意圖。 中新社
核酸檢測示意圖。 中新社

河北承德高新區日前發布防疫罰則，對隱瞞行程、不配合疫調者將列入失信黑名單，且親屬不得參軍、入黨及報考公務員，被批評為「株連九族」。官方今天對此公開道歉，並將撤銷罰則及究責。

綜合中國媒體報導，河北省承德市高新技術產業開發區防疫指揮部日前發布「關於有獎向社會徵集涉疫信息的公告」。內容提到，對區內故意隱瞞行程、拒不配合疫調者，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。

其中，涉疫若是中共黨員、領導幹部親屬，將一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任；涉疫人員若是企業家，將列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。

此外，涉疫者若是個人，將列入區內「個人失信紀錄黑名單」，且「三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等」；3年後如個人無不良紀錄，才能恢復個人正常信用。

根據報導及網路訊息，這項公告一出，引起許多中國網友強烈批評。有人直指，一個違規和三代以內親屬有什麼關係？這種規定簡直是「株連九族」；還有人表示，這種作法是「對公民權利赤裸裸的蔑視」，表現出「權力不受約束的任性」。

報導指出，承德市高新區今天透過微信公眾號宣布，撤銷上述「關於有獎向社會徵集涉疫信息的公告」，坦承高新區防疫指揮部辦公室「未經研究審核，擅自發布相關涉疫政策，法律政策依據不足」，予以撤銷，就此事造成的影響向社會公開致歉，同時正調查核實此事，將「依紀依規嚴肅處理」。

中國官方先前曾數度發布文件，要求各地方政府必須「精準防疫」，禁止針對防疫措施無端「層層加碼」，同時受理民眾投訴相關的過當防疫作法。

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