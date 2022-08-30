海南疫情防控 農產品產銷對接
根據海南省新冠肺炎疫情防控記者會消息，海南多市縣已實現社會面清零，各市縣供銷社農產品運銷公司、「菜籃子」企業、各基層為農服務中心以及海南鄉村振興網共同發力，保障農業生產和農民增收。
新華社報導，海南省供銷合作聯社理事會副主任林瑩在會上介紹，據初步統計，8月1日至26日，海南全省供銷社系統累計解決約160萬斤農產品銷售問題；下一步海南將辦線上產銷活動，組織近百個農產品供應農戶、基地、企業與批發市場、電商採購商等對接，線上推介熱帶水果、活禽等農產品。
據介紹，目前海南全省供銷社系統蔬菜儲備量達到1430噸，每日投放蔬菜量170噸，每日向封控區配送瓜菜肉類約16000單。海南省昌江黎族自治縣供銷社幫助企業銷售23萬斤火龍果和芒果，解決養殖戶600多萬尾魚苗銷路問題，銷售額人民幣150多萬元；海南省臨高縣供銷社收購當地待銷蔬菜28萬斤，分揀、打包並運送至封控區。海南省儋州市供銷社共採購當地瓜菜水果20餘萬斤，通過電商平台接收訂單，配送到鄉鎮、村委會，日配送訂單4000單以上。
8月1日至27日24時，海南省累計報告新冠肺炎感染者20170例，其中本土確診病例8334例，無症狀感染者11836例。
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