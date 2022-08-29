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香港29日增8488例COVID-19確診病例

中央社／ 香港29日電
圖為香港長者接種新冠疫苗。中新社
圖為香港長者接種新冠疫苗。中新社

香港今天新增8488例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，其中8252例為本土傳染，236例為海外移入。

另外，過去一天有4名確診者死亡，年齡在89至101歲之間。

政府專家顧問劉宇隆向媒體表示，參考新加坡疫情，近期香港疫期到達高峰時，預料每天會新增1.2萬至2萬例確診案。

他表示，由於近期疫情高峰未過，政府不能一下子放寬防疫措施，但疫情令百業蕭條，政府也不應輕易收緊防疫限制，否則是「走回頭路」。

新冠肺炎

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