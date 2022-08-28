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石家莊暫停地鐵公車 千萬人口大城防疫情擴散

中央社／ 台北28日電

逾千萬人口的河北省會石家莊市今天宣布，為了防控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，下午3時起暫停全市地鐵和公車運營。

據官方微博帳號「石家莊發布」，為做好疫情防控工作，減少人員區域流動，自28日下午3時起，石家莊市公車線路全部停止運營（含欒城區、藁城區、鹿泉區、正定縣）。

石家莊地鐵官方微博也發布，自28日下午3時起，石家莊地鐵各線路停止運營。

根據2020年底公布的人口普查結果，石家莊常住人口約為1123萬人。

據通報，27日，石家莊市在9個區展開第3輪全員核酸篩查，共檢出30例初篩陽性感染者。

除了暫停大眾運輸，「石家莊發布」也指出，橋西區、長安區、裕華區、新華區自28日下午2時至31日下午2日，除提供必要服務人員外，所有人員採取居家辦公、公司暫停營業等措施，居民非必要不外出。

新冠肺炎 公車

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