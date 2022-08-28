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香港新增9708例確診 病毒株BA.4和BA.5成主流

中央社／ 台北28日電

香港官方今天通報，單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例9708例，其中有213例為境外移入，其他則為本土病例，另增10人染疫離世；Omicron亞型變異株BA.4和BA.5成主流病毒。

香港政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理李立業28日下午召開疫情記者會，會上作出上述表示。

綜合香港電台、星島日報等港媒報導，香港單日新增9708例確診，其中有213例境外移入病例，其他則為本土病例。張竹君表示，BA.4和BA.5已成為本地主流病毒，占整體病例50.5%；接下來單日突破1萬例將是預期中的事，期望市民配合政府多項防疫措施。

港府為加強防疫，28日凌晨零時起，要求所有出席8人以上宴會人士必須於進入宴會處所24小時前進行快篩，且出示陰性結果；如持有48小時內獲得的核酸檢測陰性結果也可進入。

張竹君重申，參與宴會人士無論是否康復者，都需要展示快篩結果。被問及有酒樓於門口提供快測包，她指出，快篩需要摘下口罩，建議市民應該在家中或不會與他人接觸的地方做快篩。

官方通報新增10人染疫離世，包括8男2女，年齡介於62至99歲間。

李立業表示，因應確診個案持續上升，醫管局要集中資源抗疫，需要調整部分公營醫療體系服務，包括醫管局轄下部分普通科門診，29日起需要暫停及減少看診時段，部分公立醫院非緊急手術及日間門診服務也要縮減，倘若疫情繼續惡化，需要進一步調整服務，希望公眾理解。

新冠肺炎 香港

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