中國本土增1294病例 天津全市核檢香港收緊防疫

中國官方公布，27日新增1294例COVID-19本土病例，天津市因出現多例本土病例，今起全市核酸檢測。此外，香港疫情再起，每日新增病例向萬例叩關，港府宣布緊縮防疫措施。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，27日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1444例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入150例、本土1294例。

其中新增本土確診259例，主要包括海南70例、四川69例、西藏51例、廣東及陜西13例等。另本土無症狀感染計1035例，分別為西藏452例、海南125例、四川78例、青海76例等。

目前海南疫情走緩，27日新增合計195例，但地方傳出惡意阻擾民眾返家情事。24日萬城鎮一小區業主隔離期滿欲返家，卻遭到小區物業及部分業主阻擾另煽動群眾挑釁，最終當局將滋事的6人拘留15日。

此外，西藏27日合計新增503例，疫情持續一段時間仍未明顯降溫，疫情熱點拉薩市，近日以防疫不力問責22名幹部，指有個別部門和幹部政治站位不高、重視程度不夠、責任意識不強、失職失責，給疫情防控工作帶來隱患。

另外，天津市27日合計出現7病例，當局繃緊神經，指為進一步貫徹落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針，保障人民群眾生命安全和身體健康，天津市今天起全市範圍開展核檢。

香港疫情再起，27日公布新增8457例確診，其中8225例屬本土感染。香港單日新增病例連續多日在8000例高位徘徊，面對每日新增病例向萬例叩關，香港政府27日緊縮防疫措施，今天起出席宴會者要出示快篩陰性結果。

香港衛生防護中心表示，當前Omicron變異病毒株感染病例再有上升趨勢，由於其傳播力比其他變異病毒株高，預料社區個案會快速上升，未能估計疫情何時見頂。

澳門27日公布新增8例境外移入病例，分別自葡萄牙、德國、英國及台灣等入境，列為無症狀感染者。本輪迄今，澳門累計793例確診及1507例無症狀感染病例。（編輯：唐佩君/李雅雯）