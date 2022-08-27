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香港新增8457例確診 2名兒童病情嚴重

中央社／ 台北27日電
香港疫情持續升溫，新增8457例確診，已連續4天逾7千例。圖／歐新社資料照
香港疫情持續升溫，新增8457例確診，已連續4天逾7千例。圖／歐新社資料照

香港疫情持續升溫，新增8457例確診，已連續4天逾7千例。2名染疫兒童病情嚴重，其中一名17個月大男嬰曾短暫停止呼吸，並出現嘶哮症。

綜合香港01及商台報導，香港今天新增8457例中，有232例是境外移入。另外，新增4人染疫死亡。

報導指出，新增2例兒童嚴重病例，其中一名17個月大男嬰，26日晚因發燒抽筋及短暫停止呼吸被送往醫院，核酸檢測呈陽性，染疫後患嘶哮症。

該男嬰26日接種第一劑科興疫苗，但政府當局諮詢專家意見後，認為男童的病情是由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引起，與疫苗無關。

另一名10歲男童22日開始發燒，同日快篩呈陽性，25日晚男童因呼吸困難被送往醫院，目前在深切治療部留醫。

根據香港政府的數據，截至26日，12歲以上人口中有71%人接種了3劑疫苗，但80歲或以上人口中，只有46%的人接種了3劑疫苗。

香港醫務衛生局長盧寵茂日前表示，預計很快單日確診過萬例，呼籲市民減少聚餐及跨家庭聚會，避免疫情惡化，否則「在別無選擇下有可能收緊其他社交距離措施」。

新冠肺炎 香港

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