中國新增1356例本土染疫 上海7區域列中高風險區

中國官方今天通報，新增1356例本土疫情（含確診及無症狀感染），其中西藏占453例；新增8例的上海有7個區域劃為疫情中高風險區。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例300例，其中境外移入病例50例；本土病例250例，主要包括：海南91例、四川54例、西藏34例、新疆15例等，北京也有3例、上海1例。

當日並新增1194例無症狀感染者，其中境外移入88例；本土1106例，包括：西藏419例、海南229例、新疆77例、青海65例、四川53例、河南42例、甘肅40例等，上海則有7例。

另據陸媒澎湃新聞今天報導，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室指出，根據「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」要求，經研究決定，調整上海市區域風險等級，將楊浦區、浦東新區、寶山區的7個區域劃為疫情中高風險區。

截至26日24時，中國現有確診7257例（其中重症34例），累計報告確診24萬1648例，累計病亡5226例。