海南新疆西藏輪流爆疫情 中國8月染疫數破3萬5

中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1628例，因新疆西藏與海南連番爆發疫情，據統計中國8月染疫數破3萬5000，中國疾控中心擔憂今冬明春恐併發疫情加流感大流行。

中國衛健委官網上午通報，25日零時至24時，新增確診312例，境外輸入50例，本土262例中，海南111例，西藏83例，四川27例等。

新增無症狀感染者1316例，境外輸入77例，本土1239例中，西藏444例，海南285例，新疆133例，青海103例，河南67例，陝西51例，四川39例，江西20例，湖北13例，廣西13例，河北12例，重慶12例等。

截至8月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例7648例（其中重症病例35例），累計報告確診病例24萬1348例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬2447例（境外輸入695例）。

中國官媒健康時報網25日報導，梳理人民日報健康用戶端的數據資料，自8月1日零時至8月23日24時，全國已累計報告3萬5648例本土感染者，從疫情增長趨勢來看，8月染疫數峰值已過，總體呈下降趨勢。

儘管如此，這波疫情重災區海南新疆與西藏仍未見趨緩，中國澎湃新聞今天報導，新疆25日新增病例135例，集中在伊犁州與烏魯木齊市等地。

另據央視網今天報導，海南疫情的爆點三亞市仍新增確診76例，無症狀感染者25例，自1日零時至25日24時，累計發現確診病例6279例與無症狀感染者8612例。

界面新聞今天報導，西藏疫情爆點日喀則市25日通報新增無症狀感染者162例，目前全市的高風險區仍高達143個。

此外，界面新聞25日報導說，中國疾控中心示警，目前疫情仍在全球蔓延，今夏季中國南方若干省份爆發夏季流感大流行，預料今冬明春可能會出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與流感併發的風險。

疾控中心指出，若COVID-19與流感併發，將導致就診人數暴增，醫護更難診斷並難以即時發現真正的染疫病患，勢必導致疫情擴散加劇，病床、呼吸機、加護病房的調度與安排更棘手。