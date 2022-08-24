海南拚清零 西藏疫情升溫遊客被困公路

中國官方公布，23日新增1641例COVID-19本土病例。海南疫情走緩；西藏無症狀感染人數增至首位，疫情外溢至少7省，另外，交通管控導致遊客被困在跨越雲南與西藏的邊界公路。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1744例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入103例、本土1641例。

其中新增本土確診380例，主要包括海南264例、西藏23例、重慶21例、廣東17例、四川15例、陜西15例、新疆6例等。

另本土無症狀感染計1261例，分別為西藏543例、海南336例、新疆169例、青海40例、江西及陜西各26例、四川22例，、重慶19例等。

海南23日合計新增600病例，疫情較先前明顯降溫，海南省委書記沈曉明當日表示，全省感染人數呈現下降趨勢，但還沒有見底清零，疫情防控仍處於關鍵時期。要落實解除集中隔離政策，加強隔離點和方艙醫院等資源統籌調配，盡快實現資源正向平衡。

海南拚清零之際，西藏成為疫情新觀察區，單日新增566例，其中無症狀感染有543例，居全中國之首，隨人員流動，疫情外溢至其他省份。

據中國官媒健康時報網22日報導， 近期一輛自拉薩開往北京的列車出現35例陽性感染者，至少波及北京、河北、山西、山東、河南、湖南、甘肅等7個省市。

西藏突如其來的疫情中斷了許多遊客的旅行，如何離開都出現問題。有民眾表示，在返回雲南途中，被困在滇藏線5天4夜，中途甚至露宿公路，令人快崩潰。

在香港及澳門部份，香港23日公布新增6654例確診，其中6410例屬本土感染。香港醫管局總行政經理李立業表示，目前確診留院人數已增至2139人，因應需求增加，將實施三階段病床調動計畫，會預留2500張病床接收患者。

澳門23日公布新增4例境外移入病例，分別自香港、義大利、法國及泰國入境，列為無症狀感染者。迄今累計共793例確診及1485例無症狀感染病例。