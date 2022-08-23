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海南 今起逐步恢復漁船出海
根據海南省新冠肺炎疫情防控工作記者會消息，海南將從8月23日起「分區域、分批次」逐步恢復漁船出海作業。
新華社報導，海南省農業農村廳副廳長林謨諧介紹，經綜合分析研判，海南將從8月23日起「分區域、分批次」逐步恢復漁船出海作業，文昌、海口、瓊海、澄邁、昌江為第一批符合開海條件的市縣，三沙市開海時間由三沙市人民政府研究決定。
林謨諧說，開海市縣須實現連續72小時以上社會面清零；漁業鄉鎮、村應屬於無疫區或低風險區；漁民須7日內無高、中風險區旅居史，並在出海前持48小時核酸檢測陰性證明。
8月20日0時至24時，海南新增新冠肺炎確診病例440例，無症狀感染者625例，社會面感染者明顯減少。其中，儋州、東方、萬寧、樂東等市縣疫情發展趨勢得到遏制，陵水、臨高兩縣已實現社會面動態清零，三亞市新增感染者數量連續3天下降。
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