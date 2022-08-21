疫情可藉火車傳播 中國減班減客推車廂靜態管理

從拉薩開往北京的列車近期發現30餘例陽性病例。為避免疫情透過鐵路傳播，國鐵集團今天發布，暫停疫情嚴重地區部分始發列車，減開涉疫地區旅客列車，並對涉疫旅客所在車廂進行鎖閉隔離。

北京商報報導，中國國家鐵路集團有限公司表示，近期全國COVID-19疫情多點散發、多地頻發，國鐵集團統籌疫情防控和運輸暢通工作，採取措施進一步築牢鐵路疫情防控防線。

國鐵集團防控辦負責人表示，將根據疫情影響和客流變化，及時調整列車開行方案，暫停疫情嚴重地區部分始發列車，減開涉疫地區旅客列車，限售或停售涉疫地區車票，控制載客量。

目前，進出海南島的旅客列車全部調整至廣東湛江、廣州等地始發終到，西藏、新疆地區根據當地政府要求，僅保留少量旅客列車。

這名負責人表示，列車運行途中，若有涉疫人員接到地方防控部門協查函，按規定在前方站或目的站下車處置，對涉疫旅客所在車廂進行鎖閉隔離，列車終點到後實行終末消毒，配合地方政府做好同車人員風險排查工作。

他說，對下車後發現的涉疫人員，國鐵集團方面會及時提供同行旅客人員信息，配合做好疫調協查工作，對相關乘務和站車作業人員實行集中管控。

中新網報導，連日來由拉薩至北京西的Z22次列車備受關注，截至目前，與此次列車有關的陽性人員已至少有33例，涉及河北、山西、河南、北京、山東、甘肅、湖南7個省市。

受疫情影響，8月19日至9月10日Z22次運行區段縮短為拉薩至西寧，西寧至北京西間停運。8月21日至9月12日北京西至西寧Z21次運行區段縮短為西寧至拉薩，北京西至西寧間停運。