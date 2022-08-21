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香港疫情升溫 單日增6513例確診病例

中央社／ 台北21日電

香港官方今天通報新增6513例確診病例，包括本土病例6276例、境外移入237例。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株BA.4和BA.5染疫個案繼續增加，初步數據占整體病例34.2%。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理劉家獻於21日下午召開疫情記者會，會上作出上述表示。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，香港官方通報，單日新增6513例確診病例，其中6276例為本土病例、237例為境外移入病例。

新增3名染疫死者，年齡介於65至81歲間，3人均未接種疫苗，其中2人患有肺癌。第5波疫情累計死亡人數9392人，60至79歲長者占25%。

劉家獻表示，現在有1995名病人住院中，再多8人危殆，也就是有43名病人危殆。新增3名染疫死者都沒有疫苗接種紀錄；未接種疫苗者的死亡率較接種滿3劑者高出60多倍，呼籲市民盡快接種疫苗。

歐家榮指出，Omicron變異株BA.4和BA.5染疫個案繼續增加，初步數據占整體病例34.2%；BA.2.12.1則占整體8.5%。

他提到，近期有多間養老院出現多人確診情況，推估是由員工引起的大型傳播，其後再傳播至院友，建議員工每天上班前必須進行快篩。

新冠肺炎 香港

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