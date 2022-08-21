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疫情波及全中國 31省皆為清零忙

中央社／ 台北21日電

中國官方公布，20日新增2181例COVID-19本土病例，其中海南歷經逾2週備戰狀態後，確診人數漸趨下降。本土疫情波及31省市，全國皆為清零忙。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，20日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2310例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入129例、本土2181例。

其中新增本土確診553例，分別為海南440例、西藏34例、陜西21例、四川12例、廣東9例、新疆6例、山西5例、內蒙古、遼寧及青海各4例、湖南3例、福建、重慶及雲南各2例、北京、浙江、河南、湖北及甘肅各1例。

本土無症狀感染計1628例，分別為海南625例、西藏560例、新疆200例、青海81例、陜西45例、湖北、甘肅各15例、河南11例、重慶10例、廣東9例、兵團9例、遼寧、黑龍江及江西各8例、河北、廣西各4例、內蒙古3例、上海、浙江、四川、及雲南各2例、山西、江蘇、福建、貴州及寧夏各1例。

其中海南單日新增1065例（含確診440例、無症狀感染625例），自8月1日出現本波疫情首例確診者後疫情快速擴散，成為全國重災區，迄今累計逾1萬5000例。

海南當局8月6日喊出以戰時狀態抗疫，迄今約2週，近日新增病例連續降溫，從最高峰回落近半，全省疫情下降趨勢明顯。

另據中國新聞社20日報導，遼寧、黑龍江近日出現本土病例，統計8月以來，中國本土疫情已波及31個省市和新疆生產建設兵團。

此外，8月15日由西藏拉薩開出的Z22次列車至少已發現33名感染者，且涉及7省市。8月19日拉薩火車站公告，19日起至9月10日拉薩至北京西Z22次運行區段縮短為拉薩至西寧，西寧至北京西間停運。

港澳方面，香港20日公布新增6389例確診病例，連續3日高於6000例。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，由於Omicron BA.5亞型變異病毒株確診比例上升至3成，可能成為香港未來主流病毒，而曾染疫人士的抗體正逐步下跌，預計冬季將出現新一波疫情。

澳門20日公布新增1例輸入性個案，女性，45歲，由葡萄牙入境，否認既往感染史，列為無症狀感染者。

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