中國貫徹清零魚蝦也不放過 新增病例仍逼近3千

即使中國貫徹清零連魚蝦也不放過都得驗核酸，但官方今天通報18日新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）仍逼近3000例達2804例，重災區海南占比過半，當局下令海南要咬緊牙關奮戰。

據中國衛健委官網上午通報，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例603例，其中境外輸入病例44例，本土病例559例，包括海南441例，陝西52例，西藏15例，福建14例等。

無症狀感染者新增2201例，其中境外輸入82例，本土2119例，包括海南1058例，西藏665例，新疆221例，青海34例，兵團29例，陝西20例，湖北14例，江西12例，河北11例等。

衛健委指出，截至8月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國累計死亡病例5226例，累計報告確診病例23萬8183例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬8884例（境外輸入728例）。

中國追求清零估計不惜每年斥資約新台幣6兆元力推核酸檢測常態化，就連魚蝦都得戳喉嚨驗PCR，儘管如此，還是止不住疫情的延燒，當地民眾得知魚蝦都不放過深感錯愕，並痛罵根本就是浪費醫療資源。

中國官媒健康時報網今天報導，這波疫情重災區海南自8月10日以來已連續9日每日新增逾千例，截至18日24時，海南感染總數超過1萬5000例，三亞市新增染疫數連兩天上升，儋州、萬甯、樂東、東方、臨高等仍處於疫情發展期。

據微信公眾號「海南發布」，專責疫情督導的中國國務院副總理孫春蘭此刻正在重災區海南視察，除了重申堅持動態清零大方針不改，更通令海南要咬緊牙關奮戰打硬仗。

新疆、西藏與青海的疫情仍舊持續蔓延，綜合中國媒體報導，15日從西藏到北京的Z22次列車已通報12名乘客染疫，這趟約40小時的旅程途徑西寧、蘭州、太原、石家莊等10站，是否會造成疫情擴散加劇值得關注。

而近來陷入缺電之苦的重慶市因宣布限電，進駐當地工業重鎮沙坪壩區的業者遭受波及，偏偏又因爆發疫情，當局宣布沙坪壩靜態管理3天，可說是雪上加霜且屋漏偏逢連夜雨。

目前沙坪壩的聯外交通已封閉，車輛只進不出，每戶每天只限1人外出採買，其餘足不出戶，除販售生活必需品的商店正常營業，其餘如麻將館和浴場所等全部關閉。