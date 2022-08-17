迫於壓力還是作秀？廣西北海民眾上街 當局次日宣布解封

當地時間8月16日下午，北海市政府在疫情發布會上宣布，該市已從16日0時起「全域轉入常態化疫情防控階段」，下一步將「加快恢復正常生產」。

有北海市民在社交媒體上討論指出，這一決定做出得毫無預兆，幾乎是「連夜解封」，拆除防疫卡點和硬隔離設施，開放集貿市場，並叫停次日的核酸篩查。

而網傳多個影片則顯示，15日有北海市民來到大街上抗議，人數眾多，人群一起高喊口號要求解封。有網友稱，這些市民衝破了封控社區的關卡上街。

與此同時，根據廣西有關部門的官方發布，北海為期3個月半的伏季休漁期於16日結束。而此前有傳聞稱，當局計劃將休漁期延長至9月，引發民眾的不滿。

迫於壓力？作秀？

北海市當局宣布解封是否是迫於民眾抗爭的壓力，尚不得而知。在為獲得自由欣喜的同時，也有市民表達憂慮。微信公眾號「山中木白」發文稱，害怕此次的解封是「表演式解封」，因為有消息稱臨時解封的原因是央視要來採訪。

還有微博用戶說，北海之前剛開始實行所謂無疫網格管理。「十四號的時候還有一百多個中風險區。即便是昨天晚上，好像還有七十多個中風險區。但是十一點這個解封公告發布之後，沒過多久就看到這七十多個中風險降為低風險的通告。時間真的就卡得這麼恰到好處嗎？」

人口182萬的北海市7月中旬發現新冠感染病例後，就開始嚴格封控，還曾導致大量遊客滯留。官方數字顯示，從7月底開始北海就沒有出現本土新增病例。儘管宣稱已實現「社會面清零」，但在14日的新聞發布會上，北海有關部門負責人還在強調防疫工作「進入攻堅收尾階段」， 稱要「鞏固防疫成果」，把病毒「清除乾淨」。

海南政府向遊客道歉

有網友抱怨，在一百多萬北海市民都被封在家裡的時候，「北海的醫護居然跑去海南救援了！」

據海南省8月16日防疫新聞發布會的數字，海南本輪疫情累計報告陽性感染者人數已經破萬。近日來的新增感染數仍據全國之首。

海南省8月6日突然宣布全島封閉，導致約15萬名遊客滯留，引來民眾不滿和輿論批評。海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明上周六道歉表示，「返程進度確實未達到旅客預期，讓大家受累了，我們深表歉意。」

在旅遊城市三亞的機場和酒店也出現了民眾（遊客）聚集抗議事件。

（綜合報導）

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