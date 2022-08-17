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港特首：防疫不躺平 但會減少旅客不便

中央社／ 香港17日電

香港行政長官（特首）李家超今天說，在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，當局不會「躺平」，但會減少旅客的不便。

無線電視台報導，李家超在香港高峰論壇上致辭說，自12日起，由海外及台灣抵港的旅客，其酒店檢疫期已由原先的7天減至3天，這項措施獲得社會支持。

他說，很多人希望香港恢復與中國大陸正常旅遊，港府也一直與大陸相關部門保持溝通，並支持和尊重大陸的抗疫策略，雙方保持合作及聯防聯控。

他說，「我的初步目標是在不為內地疫情帶來額外風險的情況下，減少對旅客帶來的不便」。

李家超重申，港府在抗疫上不會「躺平」，會控制確診數字，在風險可控情況下維持經濟活動和競爭力。

新冠肺炎

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