疫情趨勢受抑 海南加速旅客離島

根據大陸海南省新冠肺炎疫情防控工作記者會消息，在嚴防外溢的前提下，海南正加強與接收省份和港航企業的溝通協調，統籌建立各市縣間的聯動機制，加速推進滯留旅客離島工作。截至14日6時，三亞鳳凰國際機場、海口美蘭國際機場安排出港航班92架次，已保障滯留旅客1萬4247人返程。

新華社報導，8月13日0時至24時，海南省報告新增本土確診病例494例，本土無症狀感染者846例。8月1日0時至13日24時，海南本輪疫情累計報告陽性感染者7736例。

三亞市疫情仍處於高位平台波動期，但上升趨勢得到有效遏制。儋州、陵水、東方、臨高、萬寧、樂東6個市縣處於疫情發展期，出現社區傳播。海口、五指山、澄邁、瓊海、定安、昌江6個市縣處於疫情散發期，有零星散發病例。

海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明介紹，海南省旅遊和文化廣電體育廳已組織6個工作組，先後趕赴三亞、萬寧、陵水、瓊海、海口、儋州、臨高、東方等市縣指導當地開展旅客返程工作。目前，海口和三亞正按照既定方案紮實推進旅客返程工作。萬寧、陵水已對滯留旅客進行再篩查，形成分類分批次返程名單，並通過電話諮詢、上門服務等形式及時解答旅客問題。