香港單日新增4896例確診病例

香港官方今天通報新增4699例本土感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，另有197例境外移入案例。

衛生官員在記者會上同時公布，過去一天有4名確診者死亡，年齡介於63至91歲。

相關官員表示，本地染疫情形仍處於上升趨勢，呼籲老人及小孩接種疫苗，這兩個群組的染疫後死亡率較高。

據統計，沒有接種疫苗的老人群組，其死亡率為16.12%；接種了3劑疫苗的老人群組，死亡率只有1.03%。

此外，近月來，本地染疫後危殆甚至死亡的嬰幼兒人數較多，部分人染疫後有腦炎及俗稱「嘶哮症」的支氣管炎等。

據公布，「嘶哮症」是由病毒引發的呼吸道感染病，症狀是氣管腫脹，從而影響呼吸，產生有如狗吠聲響，並且咳嗽及聲音沙啞。