聽新聞
test
0:00 / 0:00

中醫藥大會 專家：做好防疫第2屏障

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸第五屆中醫藥文化大會13日在河南三門峽開幕，中國科學院、中國工程院院士，國醫大師等逾650名專家代表與會，共商中醫藥的振興發展和中醫藥文化傳播。

中新社報導，被譽為天鵝之城的三門峽市是仰韶文化、老子文化等重要代表地，還是中國大陸重要的中藥材生產基地。

作為目前大陸權威性強、規格高、參與範圍廣泛的中醫藥領域的專業盛會，中醫藥文化大會是中醫藥界全面推動中醫藥及相關產業振興發展的高端平台。自2017年起，已在深圳等地連續舉辦了四屆。

主辦方稱，在為期3天的時間裡將舉辦大會開幕式、多邊對話、主題學術論壇、產業投資對接會、中醫藥大健康博覽會等系列活動。

在開幕式上，中國工程院院士張伯禮視訊致詞稱，中醫藥學的發展，不僅僅是一門純自然科學，而是要有深厚的哲學和人文底蘊，弘揚中醫藥學就是弘揚中醫藥文化。

張伯禮表示，在新冠疫情新常態下，要充分發揮中醫藥第二道屏障的作用，「第一道屏障是疫苗，第二道屏障就是中醫藥。中西結合，中西藥並重，能够提高疫情常態化防治的救治水平」。

新冠肺炎

延伸閱讀

雲林同鄉會會員大會 林佳龍侯友宜先後到場拚人氣

防疫三點檔一定有他！忙到年夜飯沒回家 獲模範公務員

久無颱風從菲東南方海面生成 專家分析關鍵原因

中元普度拜白花油…「好兄弟也會生病？」 民俗專家這樣看

相關新聞

開學後 上海中小學、幼兒園 天天測核酸

大陸昨新增二四六七例本土病例，海南省就占了超過半數，西藏和新疆也快速增加。大陸副總理孫春蘭視察海南疫情時要求加快建設方艙...

中醫藥大會 專家：做好防疫第2屏障

大陸第五屆中醫藥文化大會13日在河南三門峽開幕，中國科學院、中國工程院院士，國醫大師等逾650名專家代表與會，共商中醫藥...

突封城讓大批旅客滯留 三亞機場：15日起恢復大陸航班商業營運

海南三亞爆發疫情，導致大批旅客滯留。至14日，當地疫情防控指揮部宣布，為切實做好旅客有序返程工作，經研究決定，自明日（1...

海南滯留遊客返鄉未達預期 民眾網上罵、 官方致歉

衛健委13日通報，海南新增1340病例，當地12日社會面清零目標確定落空。目前三亞疫情仍處於高位平台期，儋州、陵水等市縣...

新疆疫情升溫 15景區緊急疏散9萬遊客

中國熱門旅遊景點陸續出現疫情，繼海南三亞和西藏日喀則採取封控措施後，甘肅敦煌昨也宣布「全域靜默管理」，旅遊活動暫停，全市...

香港確診逾5000宗 3歲以下幼童飆9倍

香港疫情相隔九天再次單日新增確診突破5000宗，昨日有5308宗個案，包括5148宗本土感染個案；再多3名女患者死亡，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。