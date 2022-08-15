中醫藥大會 專家：做好防疫第2屏障

大陸第五屆中醫藥文化大會13日在河南三門峽開幕，中國科學院、中國工程院院士，國醫大師等逾650名專家代表與會，共商中醫藥的振興發展和中醫藥文化傳播。

中新社報導，被譽為天鵝之城的三門峽市是仰韶文化、老子文化等重要代表地，還是中國大陸重要的中藥材生產基地。

作為目前大陸權威性強、規格高、參與範圍廣泛的中醫藥領域的專業盛會，中醫藥文化大會是中醫藥界全面推動中醫藥及相關產業振興發展的高端平台。自2017年起，已在深圳等地連續舉辦了四屆。

主辦方稱，在為期3天的時間裡將舉辦大會開幕式、多邊對話、主題學術論壇、產業投資對接會、中醫藥大健康博覽會等系列活動。

在開幕式上，中國工程院院士張伯禮視訊致詞稱，中醫藥學的發展，不僅僅是一門純自然科學，而是要有深厚的哲學和人文底蘊，弘揚中醫藥學就是弘揚中醫藥文化。

張伯禮表示，在新冠疫情新常態下，要充分發揮中醫藥第二道屏障的作用，「第一道屏障是疫苗，第二道屏障就是中醫藥。中西結合，中西藥並重，能够提高疫情常態化防治的救治水平」。