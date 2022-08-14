香港單日增4979例病例 1%患者二次感染

中央社／ 台北14日電

香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例4979例，其中215例為境外移入，另增加3名死者。官方指出，約有1%患者曾有確診紀錄，推估是二次感染個案。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今天下午出席疫情記者會，說明最新情形。

綜合香港電台、香港01、星島日報等港媒報導，香港單日新增確診病例4979例，其中215例為境外移入，另增加3名死者。3名死者年齡介於80至89歲，其中2名死者未接種疫苗；另1名89歲死者接種3劑，其本身有糖尿病等慢性疾病。第5波疫情確診死亡人數累計9352人。

張竹君指出，目前約有1%患者曾有確診紀錄，相信是二次感染個案。截至11日數據，推估BA.4或BA.5染疫個案再有上升趨勢，約占整體23.1%；推估BA.2.12.1染疫個案占7.3%。

張竹君表示，由於技術問題，更正13日通報數字應為本土病例5123例、境外移入病例為185例。

關慧敏說明，現有1690名病人住院中，再增4名病人危殆，累計31名病人危殆。13日公布一名5歲女童危殆，情況未變仍在屯門醫院兒科深切治療部住院中，她的11歲姊姊也已確診，同樣住在屯門醫院，情況穩定，只是有少許喉嚨痛。

關慧敏呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

新冠肺炎 香港

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