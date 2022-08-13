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香港新增5308例確診 3歲以下幼童染疫數急升

中央社／ 台北13日電
香港今天新增5308例新冠肺炎確診病例，是10日以來第2次單日新增確診破5000例。美聯社
香港今天新增5308例新冠肺炎確診病例，是10日以來第2次單日新增確診破5000例。美聯社

香港今天新增5308例COVID-19確診病例，是10日以來第2次單日新增確診破5000例。香港大學專家指出，近期3歲以下幼童染疫數急升，8月首週錄得新增610例，較6月初的一週增加約9倍。

據商業電台報導，香港衛生官員13日下午在記者會通報，新增確診病例中，有5148例為本土病例。另外，有3名確診者死亡。

通報指出，一名確診的5歲9個月女童情況危殆，目前在屯門醫院深切治療部留醫，她沒有接種疫苗紀錄。目前累計有1604名確診病人在公立醫院留醫。

「香港01」12日報導，根據香港大學感染及傳染病中心總監何栢良發布的「本港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童在6月5日至11日新增染疫63例，隨後6月12日至18日新增染疫升至110例。7月3日至9日再新增234例染疫，直至7月24日至30日新增431例，7月31日至8月6日新增病例升至610例，較6月初的一週上升近9倍。

報導引述兒科專科醫生趙長城表示，幼童染疫與接觸病毒、個人抵抗力及環境因素有關，尤其是現在天氣炎熱，也是最近幼童染疫病例上升的主因。

他表示，3歲以下幼童的免疫系統尚未成熟，較容易患病，若溫度高達攝氏35度以上，或室內外溫差大於7度，幼童突然走入有冷氣的地方如商場或地鐵，染疫機率大增。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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