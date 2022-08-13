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上海核酸測不停 免費政策延長至9月底

中央社／ 上海13日電
上海常態化核酸檢測似乎沒有結束的一天，已成上海人生活的一部分，官方今天宣布免費政策將延長至9月底。這是6月解封以來第3度延長，也代表上海仍將維持嚴格防控。歐新社
上海常態化核酸檢測似乎沒有結束的一天，已成上海人生活的一部分，官方今天宣布免費政策將延長至9月底。這是6月解封以來第3度延長，也代表上海仍將維持嚴格防控。歐新社

上海常態化核酸檢測似乎沒有結束的一天，已成上海人生活的一部分，官方今天宣布免費政策將延長至9月底。這是6月解封以來第3度延長，也代表上海仍將維持嚴格防控。

上海6月1日解封後，民眾出入公共場所、搭乘大眾交通工具，都須出示72小時內的COVID-19核酸陰性證明。為落實疫情防控，上海街頭大量建置常態化核酸檢測點，以免費的方式鼓勵民眾檢測。

據微信公眾號「上海發布」，由於上海市目前仍有社會面陽性感染者報告，「外防輸入、內防反彈」的壓力依然較大。為了進一步鞏固疫情防控成果，快速發現陽性感染者，有必要在現階段進一步加強社會面核酸檢測工作。因此疫情防控工作領導小組辦公室決定，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至9月30日。

原本核酸檢測免費的政策至6月底結束，上海市政府6月中旬宣布延長1個月至7月底；接著在7月中旬再度宣布延長至8月底，如今第3度延長。

通報並要求上海市民應每週至少進行1次核酸檢測。如7天內無核酸檢測記錄，「隨申碼」（上海的健康碼系統）將會被賦黃碼，完成核酸採樣後，隨申碼將在24小時內轉碼。

對於「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的人員，將依法追究相應法律責任。

新冠肺炎 上海

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