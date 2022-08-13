疫情打亂中國暑期旅遊 敦煌宣布普篩靜默管理

中國熱門旅遊景點陸續出現疫情，繼海南三亞和西藏日喀則採取封控措施後，甘肅的敦煌也宣布今天下午3時起採全域「靜默管理」24小時，旅遊活動暫停，全市民眾要接受核酸檢測。

敦煌官方今天宣布，由於近日鄰近多地出現COVID-19疫情，形勢嚴峻複雜，10日以來有多例具敦煌旅居史的遊客確診。為有效控制疫情風險，當局決定13日下午3時起安排全市所有民眾接受病毒核酸檢測，24小時內完成，期間全域實施靜默管理。

新疆的庫爾勒則是繼烏魯木齊和伊寧後，也宣布今早8時起，全市實行「臨時性靜態管理」，暫定5到7天，期間嚴管人員流動，並實施交通控管。

暑假是中國的旅遊旺季，但在中國官方定調「動態清零」方針不變下，各地仍對防疫採嚴格措施。海南月初出現大量病例後，旅遊城市三亞6日採「臨時性全域靜態管理」，限制人員流動，暫停公共交通，三亞機場航班也取消，數萬名旅客滯留當地。

西藏拉薩8日篩出18人陽性後，他們曾到過的日喀則也宣布「靜默管理」3天。

陸媒每日經濟新聞之前報導，暑期旅遊旺季被打亂，令艱難中復甦的旅遊業再蒙上陰影。