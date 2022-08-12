海南新增逾千病例 宣稱3天社會面清零破功

中央社／ 台北12日電

中國官方今天通報新增COVID-19病例逾2000例，海南占了過半。海南當局先前表示要在3天做到社會面清零但破功；浙江義烏則因爆發疫情而封城，港媒指恐影響全球年底耶誕節應景商品的供應。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例704例，其中境外輸入56例，本土648例，分別是海南595例、廣東22例、內蒙古9例等。

當天並新增無症狀感染者1305例，其中境外輸入102例，本土1203例，分別是海南614例、新疆410例、浙江60例等。

海南為旅遊之地，暑期旺季爆發疫情，多個城市採靜態管理，8萬多名遊客滯留當地，官方於9日宣布，12日前實現社會面清零。

但海南今天通報的本土新增染疫數占全國65%，官方先前宣稱的3天社會面清零顯然破功，不僅省會海口市持續封控，當地市郊列車與海南環島高鐵全面停駛，東方市也宣布自今天零時起再延長3天全面靜態管理。

此外，全球零售業重鎮浙江省義烏市昨天起實施為期3天的封城，香港「南華早報」（SCMP）今天在報導中預期，此將重創耶誕節前中國向來最重要的出口旺季。

報導說，當局下令除了生產醫療用品與日常生活所需的廠商，或列入白名單的企業，其他各家工廠全面歇業。列入白名單的企業是指當局准許若干產業繼續維持有限度營運，以降低對於供應鏈的衝擊。

報導說，全球耶誕節應景商品大約2/3在義烏生產製造，此舉對於耶誕節商機的衝擊可想而知。

據衛健委數據，截至11日24時，中國大陸累計報告確診病例達23萬3513例，累計病亡5226例。

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