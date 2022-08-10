官方：中國下半年流感與COVID-19有同時流行風險

中國疾控中心病毒學首席專家董小平今天表示，華南已出現A型H3N2流感病毒流行高峰，研判秋冬季流感流行風險偏高，加上COVID-19疫情，中國今年秋冬或冬春季可能出現兩者同時流行的風險。

董小平並建議，中國各地要及時做好流感疫苗接種工作準備。而在發熱門診，對患者要進行排查和分診，及時識別和診斷流感或COVID-19。

澎湃新聞報導，董小平提到，針對這種風險，中國官方採取了一系列組合性措施。包括長期監測流感和COVID-19活動水平和特徵，動態開展風險評估，及時發布預警訊息。而在各醫院的發熱門診，對發熱患者要進行清查和分診，及時識別和診斷流感和COVID-19。

他表示，一旦出現疫情，當地將根據疫情的風險評估，採用一些必要的公共衛生措施。同時，要積極推進流感疫苗接種工作，今年中國流感疫苗批簽發比較早，建議各地要及時做好流感疫苗接種工作準備。

董小平呼籲中國大眾應做好呼吸道傳染病防控，在流感季來臨前要及早接種流感疫苗，特別是針對老年人和醫護人員。