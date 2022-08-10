中國國家衛健委：海南三亞疫情處於高位進展期

中國近期再度出現多省爆發疫情。中國國家衛健委今天表示，目前海南三亞疫情仍處於高位進展期，新疆、內蒙古、廣東等地疫情則處於快速發展階段，西藏拉薩等地疫情傳播擴散風險仍較高。

據央視新聞，中國國務院聯防聯控機制今天召開新聞發布會，中國國家衛健委新聞發言人米鋒在會上作出上述表示。

米鋒表示，近期周邊國家疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大，8月以來中國共有9個省份累計報告本土感染超過百例，其中海南省超過2000例。

米鋒表示，目前海南三亞疫情仍處於高位進展期，新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。西藏拉薩、日喀則、阿里等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。前期在甘肅、廣西、山東等省、自治區發生的本土聚集性疫情已得到有效控制。

米鋒表示，國務院聯防聯控機制綜合組向相關省份派出工作組，正在指導地方精準高效處置疫情。

中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在記者會上表示，已從19個省市調派1萬多名醫療衛生人員支援海南，包括近8000名檢測人員及採樣人員等，將核酸檢測能力提升至每天200多萬管，及2000多名醫務人員及約300名流調與監督人員支援防控工作。

郭燕紅又表示，已經派出檢測、流調、救治、社區管控專家，指導西藏疫情防控工作。西藏拉薩市常住人口86.8萬人，建設了2000張床位的方艙醫院，核酸檢測能力30多萬管。

另外，海南省今天下午召開疫情防控新聞發布會通報，10日0時至中午12時，海南省共報告本土陽性感染者45例，其中確診病例35例，無症狀感染者10例。

1日至10日中午12時，海南省本輪疫情累計報告陽性感染者2454例，其中確診病例1602例，無症狀感染者852例。三亞在本輪疫情迄今累計報告1948例確診及無症狀感染。