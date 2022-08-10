山東臨沭縣辦核酸檢測大比武 惹熱議後刪通告

中央社／ 台北10日電

山東臨沭縣9日發出一則要在全市展開核酸檢測「大比武」的演練活動。不過，這份通告發出後隨即引發爭議，現通告已遭刪除。

陸媒東方網官方微博今天報導，山東臨沭縣融媒體中心「臨沭新聞」與臨沭縣衛生健康局「健康臨沭」9日公布「關於開展全市全員核酸檢測『大比武』活動的通告」。

這則通告是由臨沭縣委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）辦公室發出。

通告表示，為進一步做好疫情防控，10日上午進行全縣全員核酸檢測，隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，進行「全鏈條、全過程、全要素綜合實戰演練」。

通告並指，從局部封控到環境消毒消殺，到向檢測區集結，民眾都需要全流程配合。

通告要求，「大比武」期間，不能對活動現場進行非法傳播、拍照錄像、在微信及微博等社交媒體平台隨意轉發活動現場圖片、影片，避免造成不良社會影響。對惡意傳播不實圖片、影片和散布謠言，將依法追究相關法律責任。

根據報導，東方網向指揮部辦公室查詢，工作人員回應稱，此前臨沂疫情暴露很多問題，「演練」可進一步完善疫情防控體系，把核酸檢測現場感染率降到最低，「確實是認真籌劃之後做的決定。」

其後東方網記者發現上述兩個公眾號內的「大比武」通告均被刪除。

核酸檢測「大比武」引起中國網友熱議。有網友在中國社群平台微博留言，嘲諷「這種基層管理簡直不經過腦子…」、「能不能跟奧委會商量下，列為奧運會項目？」、「老百姓能不能隨機抽選一個大老爺公布一下家產搞個清廉大比武」。

另有網友批評，「臨沭是第一次做全員核酸嗎？之前的實戰演練還不夠？」、「全員核酸要花費不小的人力物力財力」。

此外，有官媒背景的微博帳號「國是直通車」認為，「大比武」手段不可取，因疫情導致封控是無奈之舉，地方與其「大比武」，不如踏實做細做實應急預案，細化工作職責，把對民眾的影響降到最低。

據中國國家衛健委官網數據，9日0至24時，山東省沒有新增本土確診或本土無症狀感染者。

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