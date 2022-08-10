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海南封島疫情續增溫 火速打造第二方艙醫院

中央社／ 台北10日電

中國官方公布，9日新增952例COVID-19本土病例，海南病例占約6成，三亞市疫情進入關鍵時期，當局火速建設第二方艙醫院。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，9日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1094例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入142例、本土952例。

本土疫情方面，新增確診380例，分別為海南285例、廣東39例、內蒙古27例、西藏10例、福建8例、浙江5例、廣西2例，湖北、重慶、四川及貴州各1例。

另本土無症狀感染計572例，分別為海南285例、新疆122例、浙江49例、湖北24例、兵團21例、西藏18例、廣西11例、河南10例、廣東7例、內蒙古、江西各5例、河北3例，安徽、福建、湖南及重慶各2例，四川、貴州、雲南及甘肅各1例。

海南疫情快速增溫，當局設下12日前實現社會面清零目標，防控進入關鍵時期，其中疫情最緊張的三亞市，9日合計新增410例病例，1至9日累計約2000例。繼啟用第一方艙醫院後，三亞市政府表示，為迅速控制疫情，第二方艙醫院已完成選址，力拚11日前建成，可提供2000張床位。

此外，三亞及海口等多城已採取「靜態管理」，封城加上航班停飛結果，讓大批趁暑假旺季前往旅遊的遊客就地被困，其中在三亞約有8萬名遊客，部份飯店大舉加價，「宰客」行徑引爆民怨。

海南當局自9日起，陸續安排符合條件的滯留遊客分批安排返程，其中首批3班包機滯留遊客已返回西安、成都和上海。

除了海南外，新疆目前疫情也處於上升階段，9日新增122例，累計迄今536例。為盡快阻斷疫情傳播蔓延，烏魯木齊市多區自今天起，實行臨時性靜態管理措施，嚴格人員流動管理 ，時間暫定5天。

香港官方9日公布新增4045例確診病例案，其中3783例屬本土感染。香港宣布，12日起鬆綁入境檢疫天數，香港衛生防護中心預計，縮短酒店檢疫期後，因抵港旅客增加，境外移入個案將會增加。

澳門疫情目前處於穩定，當局表示正持續向中國爭取恢復赴澳旅行團，未來倘若疫情持續穩定，會研究開放更多海外國家人士入境旅遊。

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