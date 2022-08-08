海南爆疫情困遊客 中國業者趁機海削發大財惹議

中國官方公布，7日新增807例COVID-19本土病例。近日海南成最新疫情熱點，多城實施靜態管理，海口及博鰲取消航班近乎封島，數萬名遊客滯留當地，傳有飯店漲價發疫情財引爆批評。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共940例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入133例、本土807例。

其中本土疫情方面，新增324例確診病例，分別為海南259例、廣東37例、內蒙古12例、浙江4例、湖南3例、北京、河北及廣西各2例、湖北重慶及四川各1例。

另本土無症狀感染計483例，分別為海南245例、浙江82例、新疆69例、河南25例、河北13例、兵團11例、廣西10例、湖北9例、廣東6例、山東、重慶及甘肅各3例、內蒙古及吉林各2例。

海南成為最新疫情熱點，7日本土病例504例，占全中國單日例的62%，三亞市更是重災區，單日新增413病例，自8月以來迄今三亞市累計病例逾千例。

綜合陸媒報導，繼三亞市、儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」後。海口市今天也宣布全市實施臨時性全域靜態管理，嚴格管理人員流動，另博鰲機場今日航班也全部取消。

海南抗疫祭出近乎封島措施，大批趁暑假旺季前往的民眾瞬間從遊客變成逃難者，自8月4日至6日，三亞從全市靜態管理到遊客暫不離島，一時間作為旅遊天堂的三亞，成了超8萬旅客滯留的風暴中心。

焦急的遊客為求趕快離開，傳出有人以高達上萬人民幣價格買機票，還有人好不容易登機但最後一刻機上通知全體旅客下飛機。

此外還有網友表示一家13口滯留三亞7天花了人民幣18萬（約新台幣80萬元），且傳出三亞有飯店趁機發疫情財收費大漲超過4倍。

例如飯店一份雙人餐傳要500元（約新台幣2200元），大多數遊客難以承受，有人只好去搬了數箱泡麵做為存糧。上述這些訊息在網路引發廣大討論，並對三亞旅遊業發出批評。

三亞旅遊協會只好趕快呼籲飯店業者要積極配合政府做好滯留遊客的接待服務，不哄抬房價、或變相提高房價或者拒絕遊客續住。

此外在香港及澳門部份，香港7日公布新增4274病例，其4035例屬本土感染，香港防護中心指Omicron亞型變異株BA.4或BA.5個案趨升，但尚無法判斷是否成為香港的主流病毒。

澳門疫情目前處於穩定，但澳門政府7日接獲珠海通報，一名陽性患者近日曾多次往返澳珠兩地，不排除此病例的居住及工作地點有傳播風險。因此當局宣布，因應這例個案，所有澳門市民今明兩日都做一次快速抗原檢測並申報。