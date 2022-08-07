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海南疫情累計1140病例 4市宣布靜態管理

中央社／ 台北7日電
中國海南省這一波COVID-19疫情，7天已累計1140例本土病例。 歐新社
中國海南省這一波COVID-19疫情，7天已累計1140例本土病例。 歐新社

中國海南省這一波COVID-19疫情，7天已累計1140例本土病例，除三亞市外，今天又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」。目前三亞機場已經斷航，海口機場航班大減，海南幾近封島。

綜合央視新聞等媒體報導，海南省自1日至今已累計有1140例陽性感染者，其中827例為確診病例，313例為無症狀感染者，遍布海南省內10餘個市縣；此外，疫情也已經外溢至4省市。

海南省今天召開的防疫記者會指出，這一波疫情社區傳播範圍較廣，疫情已形成一定規模且仍處上升期，並呈擴大趨勢。

澎湃新聞報導，三亞鳳凰國際機場7日處於關閉狀態，沒有航班進出，有航空公司人員，近幾天三亞起飛的航班臨時取消的機率較大，飛機能來三亞，但不確定旅客能否上機。三亞市已在6日宣布上午6時起實行臨時性全域靜態管理。

海南省儋州市和萬寧市今天分別在上午6時和下午1時起實行臨時性全域靜態管理，所有居民社區實行封閉管理，急重症患者需就醫的，要經過社區同意後才能外出。

瓊海市也決定從今天上午10時起，臨時全域「相對靜態管理」3天，市民非必要一律不外出不聚集。

報導指出，海南當前的病毒為Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3，是中國首次報導出現此種病毒株，傳染來源尚不清楚，但有可能與漁港漁船的境外漁貨交易行為有關。

新冠肺炎 COVID-19

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