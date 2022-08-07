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香港單日新增4274例確診病例

中央社／ 台北7日電

香港官方今天通報新增4274例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中4035例為本土病例；239例為境外移入病例。官方表示，Omicron變種病毒BA.4或BA.5有機會變成香港主流病毒。

綜合星島日報、香港電台等港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天下午舉行記者會，說明疫情最新發展。

香港單日新增4274例確診個案，4035例為本土病例；239例為境外移入病例。另外呈報5名確診患者離世，年齡介於65至94歲，包括2男3女，其中1人來自院舍，只有1人完成疫苗接種，第5波疫情累計9327人離世。

張竹君表示，暫未見到Omicron變異株BA.4或BA.5有更嚴重病徵，但是BA.4或BA.5有機會變成香港主流病毒。

劉家獻呼籲，香港市民若有不適，尤其是長者或長期病患者，出現上呼吸道感染病徵時，應進行快篩或核酸檢測，以便盡早獲得適當治療或獲處方用藥。

瘧疾個案方面，目前共有58名瘧疾病人在公立醫院留醫，包括56男2女，其中一位危殆，在深切治療部接受治療，另有2人情況嚴重，其餘病人情況穩定。

劉家獻指出，醫管局會與衛生署合作，派出醫療團隊到機場協助詢問由非洲幾內亞返港的人士，並替他們進行抽血檢驗，而患瘧疾的58名病人在入院期間會隔離，暫將他們安置在隔離設施。

新冠肺炎 香港

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