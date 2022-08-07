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北京又現本土病例 嚴格限制進返京

中央社／ 台北7日電

中國多地近日接連爆發COVID-19疫情，北京市今天截至下午3時也新增2病例。當局表示，輸入性疫情已成北京疫情防控的最大風險，7天內有1例以上感染者所在縣市人員，嚴格限制進入北京。

綜合央視網及北京日報App（應用程式）報導，北京市下午召開的疫情防控新聞發布會上宣布，7日0時至下午3時，新增2例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者，兩人共同居住，其中1人3日自行駕車抵達北京後，4日出現症狀；另一人也在6日出現症狀，今天雙雙確診。

北京市疾控中心副主任劉曉峰說，當前正值暑假，外出旅遊人多，人員流動性、聚集性增加，輸入性疫情是北京市疫情防控的最大風險。

政府新聞發言人徐和建說，當前境外疫情持續蔓延、國內疫情多地散發，北京的疫情防控不容馬虎鬆懈。對進返京防疫要嚴格管理，對7天內有1例以上本土感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進返京。

新冠肺炎 北京

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