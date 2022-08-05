快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

中國浙江省爆發疫情 零售重鎮義烏市封城

中央社／ 台北5日電

中國官方今天公布新增COVID-19病例539例，當前中國疫情延燒至浙江省，境內號稱全球零售業重鎮的義烏市也因爆發疫情而全面封城，恐再重創陷入頹勢的中國經濟。

據中國衛健委官網上午公告，4日零至24時，中國新增確診222例，境外移入60例，本土162例中，海南127例，廣西16例，浙江12例，重慶3例，內蒙古2例，廣東1例，四川1例。

新增無症狀感染者317例，境外移入69例，本土248例中，浙江54例，河南42例，海南35例，廣西34例，新疆27例，山東16例，兵團14例，甘肅10例，重慶9例，河北2例，天津1例，內蒙古1例，江西1例，貴州1例，寧夏1例。

當前中國疫情呈現輪流爆的態勢，這波重災區甘肅與廣西的染疫還在燒，號稱全球零售商品集散中心的浙江義烏因新增病例驟增，當局下令封城。義烏與先前封城兩個月的中國經濟重鎮上海，兩地車程相距約3小時。

義烏號稱「世界超市」，可說是中國外貿商品的重要集中地，也是全球最大的小商品集散中心，與義烏息息相關的中國中小企業超過200萬家，如今當局下令封城，如此勢必加重中國因疫情已遭重創的經濟頹勢。

據中國媒體「澎湃新聞」今天報導，義烏這波疫情最先2日從當地的青口夜市外溢，此後短短3天截至4日24時，已通報135例本土病例，其中21例確診，無症狀感染者114例。

由於疫情蔓延速度快，當局已下令義烏市區內的公共交通路線停駛3天，因義烏與上海相去不遠，浙江省全面動員調度6130醫護進駐當地遏止疫情擴散。

儘管如此，鄰近的金華東陽市、浦江縣、蘭溪市、紹興諸暨市，通報的新增染疫病例都與義烏有關，專家示警，義烏疫情確實潛藏著社會面傳播和外溢的風險。

當局並下令，實施封控期間，非必要不離烏、不進烏，餐廳與娛樂等行業的店面全部歇業，同時展開全面核酸檢測。

昨天下午浙江召開疫情防控會議表示，這是浙江首次出現病毒變異株Omicron的分支BA.5.2，疫情來勢洶洶且形勢複雜，這兩天是疫情防控的關鍵期，至於閩浙贛皖四省交界的浙江衢州，從即日起展開首次全員核酸檢測。

旅遊勝地海南三亞也從昨天起實施全面封城，昨天新增48例本土病例，這是自COVID-19疫情爆發以來新增最多染疫病例，當局坦承，當地疫情仍處於發展階段，確實潛藏社區傳播風險。

官方於微博發布的消息指出，因受疫情影響，海南分界洲島旅游區等多個景點昨天關閉，何時重啟另行通知，時值旅遊旺季，如此勢必對於業者的生計造成衝擊。

衛健委通報，截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例23萬135例；尚在醫學觀察的無症狀感染者5604例（境外輸入632例）。

香港方面，據網路媒體01今天報導，香港單日確診破5000例，4日新增染疫5020例，這是5月疫情復發後首次新增破5000，學校通報新增367例。

衛健委通報，截至4日24時，香港特別行政區累計通報病例35萬8728例（出院6萬8399例，死亡9527例）。

新冠肺炎

延伸閱讀

確診急增 義烏、三亞封城

A股金九銀十 提前卡位

日本單週染疫新增逾137萬例 連2週高居全球之冠

偵查隊長為查案涉足小吃店被記過還染疫 破案後將提復審

相關新聞

確診急升 義烏、三亞宣布封城 外貿、旅遊復甦添陰影

暑期旅遊旺季，中國的新冠病毒疫情又起，有「世界超市」之稱的浙江義烏，以及熱門旅遊城市海南三亞，因確診人數急遽上升，不約而...

防疫情外溢 河南1縣「全域賦紅黃碼」 已離城也難逃

為了防止新冠疫情外溢，已經靜態管理超過10天的河南商丘民權縣，正迎來更加嚴厲的管控措施。商丘市民權縣3日晚發出「全域人員...

港再增5020例確診 擬縮短入境疫監 各界傾向4+3方案

香港4日新增5020例新冠肺炎確診病例，其中4773例為本土病例，境外移入247例。衛生官員說，數字反映疫情逐步向上，...

確診急增 義烏、三亞封城

暑期旅遊旺季，大陸疫情又起，熱門旅遊城市海南三亞，和有「世界超市」、「全球小商品城」之稱的浙江義烏，因為確診人數急遽上升...

疫情反彈 浙江義烏要求民眾非必要不離開該市

大陸浙江義烏市的新冠疫情反彈，義烏市官方為此決定要求在當地的民眾非必要不離開義烏，全市密閉場所暫停營業。

浙江義烏、三亞疫情升溫 外貿、旅遊復甦添陰影

大陸部分地區疫情再起。有「小商品城」之稱的浙江義烏自2日疫情升溫以來，截至4日15時，已累績新冠疫情感染者85例；另一處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。