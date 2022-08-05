中國浙江省爆發疫情 零售重鎮義烏市封城

中國官方今天公布新增COVID-19病例539例，當前中國疫情延燒至浙江省，境內號稱全球零售業重鎮的義烏市也因爆發疫情而全面封城，恐再重創陷入頹勢的中國經濟。

據中國衛健委官網上午公告，4日零至24時，中國新增確診222例，境外移入60例，本土162例中，海南127例，廣西16例，浙江12例，重慶3例，內蒙古2例，廣東1例，四川1例。

新增無症狀感染者317例，境外移入69例，本土248例中，浙江54例，河南42例，海南35例，廣西34例，新疆27例，山東16例，兵團14例，甘肅10例，重慶9例，河北2例，天津1例，內蒙古1例，江西1例，貴州1例，寧夏1例。

當前中國疫情呈現輪流爆的態勢，這波重災區甘肅與廣西的染疫還在燒，號稱全球零售商品集散中心的浙江義烏因新增病例驟增，當局下令封城。義烏與先前封城兩個月的中國經濟重鎮上海，兩地車程相距約3小時。

義烏號稱「世界超市」，可說是中國外貿商品的重要集中地，也是全球最大的小商品集散中心，與義烏息息相關的中國中小企業超過200萬家，如今當局下令封城，如此勢必加重中國因疫情已遭重創的經濟頹勢。

據中國媒體「澎湃新聞」今天報導，義烏這波疫情最先2日從當地的青口夜市外溢，此後短短3天截至4日24時，已通報135例本土病例，其中21例確診，無症狀感染者114例。

由於疫情蔓延速度快，當局已下令義烏市區內的公共交通路線停駛3天，因義烏與上海相去不遠，浙江省全面動員調度6130醫護進駐當地遏止疫情擴散。

儘管如此，鄰近的金華東陽市、浦江縣、蘭溪市、紹興諸暨市，通報的新增染疫病例都與義烏有關，專家示警，義烏疫情確實潛藏著社會面傳播和外溢的風險。

當局並下令，實施封控期間，非必要不離烏、不進烏，餐廳與娛樂等行業的店面全部歇業，同時展開全面核酸檢測。

昨天下午浙江召開疫情防控會議表示，這是浙江首次出現病毒變異株Omicron的分支BA.5.2，疫情來勢洶洶且形勢複雜，這兩天是疫情防控的關鍵期，至於閩浙贛皖四省交界的浙江衢州，從即日起展開首次全員核酸檢測。

旅遊勝地海南三亞也從昨天起實施全面封城，昨天新增48例本土病例，這是自COVID-19疫情爆發以來新增最多染疫病例，當局坦承，當地疫情仍處於發展階段，確實潛藏社區傳播風險。

官方於微博發布的消息指出，因受疫情影響，海南分界洲島旅游區等多個景點昨天關閉，何時重啟另行通知，時值旅遊旺季，如此勢必對於業者的生計造成衝擊。

衛健委通報，截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例23萬135例；尚在醫學觀察的無症狀感染者5604例（境外輸入632例）。

香港方面，據網路媒體01今天報導，香港單日確診破5000例，4日新增染疫5020例，這是5月疫情復發後首次新增破5000，學校通報新增367例。

衛健委通報，截至4日24時，香港特別行政區累計通報病例35萬8728例（出院6萬8399例，死亡9527例）。