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中國疫情燒向海南島 發現BA.5進化株

中央社／ 台北3日電

中國官方今天公布2日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）436例。海南島爆發疫情，當局證實患者是感染Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3。

據中國衛健委官網上午公告，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例101例；境外移入63例，本土38例中，海南12例，甘肅10例，內蒙古8例，廣西4例，山東3例，四川1例。

新增無症狀感染者335例；境外移入84例，本土251例中，廣西74例，河南56例，甘肅37例，山東36例，新疆20例，兵團11例，四川5例，浙江4例，內蒙古3例，河北1例，江西1例，廣東1例，海南1例，雲南1例。

甘肅與廣西是這波疫情重災區，仍有新增病例通報；海南也通報新增染疫者。據健康時報網2日報導，海南通報新增病例集中在三亞市，確定患者感染BA.5.1.3。

當局指出，截至2日上午，三亞市全市共採樣約28萬8000人份，完成樣本檢測約13萬人份，發現16個混管異常；崖州區內公車和客運停駛，即日起全市娛樂場所一律暫停營業。

截至2日24時，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬9802例，尚在醫學觀察的無症狀感染者6219例（境外移入604例）。

網路媒體香港01今天報導，學校疫情惡化，截至2日累計1536名患者住院治療，單日新增11例死亡病例及4123例染疫，16所學校班級宣布停課。

截至2日24時，香港特別行政區累計通報確診病例35萬7232例（出院6萬8002例，死亡9520例），澳門特別行政區791例（出院760例，死亡6例）。

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