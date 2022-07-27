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疫情第3年住院患者少3000萬人次 中國網友激辯原因

中央社／ 台北27日電

COVID-19疫情爆發近3年來，中國看病和住院的人數下降，引發熱議，有網友說，因為疫情，人們減少外出，再加上戴口罩，因此看病和住院人數減少；但也有看法指很多人只是忍著不住院。

據中國政府網，2020年中國看病人次達77.4億，比2019年的87.2億減少約10億人次；2021年數字略有回升，但仍比2019年低了3億人次。

此外，2020年全國醫療衛生機構入院人數2億3013萬人，比2019年減少3583萬人次，下降13.5%；2021年，入院人數回升至2億4726萬人次，但相比2019年還是少了1870萬人。

此事引起中國網友討論。有人認為，疫情之下，住院治療人數變少的現象也出現在澳洲，中國並非特例；但也有人說，中國減少人數過多，需探究背後原因。

據香港01，微信公眾號「基本常識」整理醫療資源、就診結構相關數據，證明住院人數減少與兩者無關。文中寫道，近年醫院床位一直都穩步增長，年均增長率在4到5個百分點；醫護人員數量也在增加，每年基本新增50多萬。

從數據來看，2020年和2021年，全國醫療機構總體接診量相比疫情前也呈下滑趨勢，2020年，全國看病計77.4億人次，相比2019年的87.2億減少約10億；2021年數字略有回升，但還是比2019年低了3億。

門診病人和住院病人都大幅減少，2021年更沒有因為2020年積壓的病例而使診療總量增加，比起2019年仍減少許多。「基本常識」分析，這並非因為就診結構變化，也不是就診時間延遲，而是看病的人減少了。

微信公眾號「基本常識」估算，2020年，全國逾4500萬人次本應住院的患者並未住進醫院；2021年的數字則為3800萬人次以上。

有網友說，戴口罩、講衛生、少流動，減少了流行病發病率，加上限制外出，因此減少意外事故的機會；但有網友反駁說，即使如此也不可能一年減少10億人次門診，關鍵還是在防疫政策，並批評「不只有新冠肺炎是病，取捨之間，就是代價」。

也有網友提到費用問題表示，近日醫保報銷比例下降，許多人不敢住院，加上疫情緣故很多人收入不穩，「沒錢住院」也是原因之一。

今年4月，醫療資源頂尖的上海封城期間，許多癌末患者無法就醫或無醫院願意接診引發輿論廣泛關注，其中上海大眾樂團小提琴手陳順平因不堪腹痛、卻無醫院願意接診而跳樓身亡。

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