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中國疾控中心主任高福卸任 曾陷疫情爭議言論

中央社／ 北京26日電
中國疾控中心主任高福。圖／中國網
中國疾控中心主任高福。圖／中國網

疫情期間，中國疾控中心主任高福多次發表對疫情走向看法，也數度陷入爭議。最新消息指出，他因年齡因素將卸任這一職務，中國疾控中心更換領導班子並將強化改革發展。

中國疾控中心官網今天發布下午召開幹部大會，國家疾控局長王賀勝宣布中國疾控中心的新領導班子。其中，沈洪兵接任中國疾控中心主任、黨委常委，擁有中國工程院院士身分，被視為中國公共衛生領域知名專家，接任前擔任國家疾控局黨組成員、副局長，曾任南京醫科大學校長。

現年60歲的高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。高福2017年開始擔任中國疾控中心主任，王賀勝肯定他在COVID-19疫情防控中帶領中心全體同仁作出了重要貢獻。

會議指出，中國疾控中心近日已由國家衛生健康委劃轉國家疾控局管理。

王賀勝對對中國疾控中心的改革發展提出幾點希望，其中包括：「旗幟鮮明講政治，全面加強黨的領導」；提高疫情防控和應急處置能力水準；以及提升科研創新能力等。

COVID-19疫情在2020年初爆發以來，高福曾有過一些受到外界矚目的言論。

2020年1月30日，醫學權威期刊新英格蘭雜誌（NEJM）發表了一篇中國疾控中心專家聯合撰寫的論文，指早在2019年12月中旬，2019新型冠狀病毒在武漢就已經發生人傳人，但官方宣布此病毒會人傳人是在2020年1月20日。論文作者之一的高福被質疑「隱瞞疫情」、輿論表示要「追責」，但他後來強調這是一篇回顧性分析、調查。

據外媒報導，2021年4月，高福參加全國疫苗與健康大會時說：「中國疫苗防護率不是很高，應該考慮多種技術路線疫苗序貫交替接種」，引發熱議。不過，高福隔天否認相關報導，稱「這完全是誤解」。

同年7月，高福接受採訪時透露，自己是最早一批打國產疫苗的人，當時已經打了3針疫苗，「疫苗種類與廠家都不盡相同，但身體沒有任何不適。這麼做的原因就是對國家的疫苗有信心」。

2021年3月，高福表示，中國應能在當年底至2022年中時達到70%至80%的疫苗接種率，面對全球疫情蔓延，「中國應帶頭做到群體免疫」；不過，中國至今仍堅持疫情動態清零政策，在全世界特立獨行。

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